ATV ekranlarının cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi izleyicilerden tarafından büyük bir ilgilye takip ediliyor. Diziyi büyük bir merakla takip eden izleyiciler "Hercai kelime anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. "Hercai ne demek?" sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hercai'nin hikayesi nedir? İşte merak edilen o hikaye...

HERCAİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denmektedir.

Hercai'nin hikayesi için bir sonraki sayfaya geçiniz...