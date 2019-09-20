Kanal D'nin yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Salih'in ağır yaralanmasından sonra Savcı Ceyda, Engin'i yanına çağırıyor ve detaylı sorular soruyor. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema'yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir.