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  • Son Güncelleme: 21.09.2019 00:51

524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekibin başı Savcı Ceyda ile belaya giriyor

Bu akşam 523. bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde gelin Sema’yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Salih'in ağır yaralanmasından sonra Savcı Ceyda, Engin'i yanına çağırıyor ve detaylı sorular soruyor. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema'yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir.

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