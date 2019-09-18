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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:46

17 Eylül açıklandı! Kimse Bilmez, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları listesi

17 Eylül için bekleyiş sona erdi. Diziseverler konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez Total kategorisinde RTG 4.91 ve Share 14.43 ile ikinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte listesi...

17 Eylül Reyting sonuçları açıklandı!

17 Eylül açıklandı.Salı günü dizileri arasında yer Kimse Bilmez ve Kardeş Çocukları'nın reyting sonuçları merak ediliyor. Yazımızda nı görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlara göre, Kimse Bilmez RTG 4.91 ve Share 14.43 ile ikinci oldu. Peki, diğer dizilerin reyting sonuçları bilgisi nasıl? İşte 17 Eylül Kimse Bilmez, Kardeş Çocukları dizilerinin reyting sonuçları...

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI May.68 21.58
2 KIMSE BILMEZ ATV 17.09.2019 DIZILER Nis.91 14.43
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.41 13.97
4 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV 17.09.2019 FILMLER Nis.34 Ara.13
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 17.09.2019 GERCEK YASAMLAR 04.Mar 31.Oca
6 YAPARSIN ASKIM FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.54 Eki.38
7 KIMSE BILMEZ (OZET) ATV 17.09.2019 DIZILER Mar.37 Eyl.97
8 ATV ANA HABER ATV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.88 10.Eyl
9 YEMIN KANAL 7 17.09.2019 DIZILER Şub.86 08.Oca
10 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.81 Ağu.48
11 ESRA EROL'DA ATV 17.09.2019 GERCEK YASAMLAR Şub.77 15.93
12 KARDES COCUKLARI STAR TV 17.09.2019 DIZILER Şub.75 08.Ağu
13 THOR (Y.S) KANAL D 17.09.2019 FILMLER Şub.69 Tem.43
14 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.66 Ağu.64
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.59 Eyl.97
16 KUZEY YILDIZI (TKR) SHOW TV 17.09.2019 DIZILER 02.Oca 07.Kas
17 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Tem Kas.97
18 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 17.09.2019 DIZILER 02.Şub May.85
19 HAVA DURUMU KANAL D 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Oca Haz.35
20 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 17.09.2019 DIZILER Oca.89 May.22
21 HAVA DURUMU ATV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.82 May.81
22 ATV GUN ORTASI ATV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.81 14.77
23 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.79 Haz.95
24 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 17.09.2019 DIZILER Oca.77 Kas.47
25 STAR ANA HABER STAR TV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.62 6

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.27 30.45
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI May.89 19.May
3 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV 17.09.2019 FILMLER Nis.24 Ara.31
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 17.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.67 31.75
5 KIMSE BILMEZ ATV 17.09.2019 DIZILER Mar.51 10.Nis
6 YAPARSIN ASKIM FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.37 Eyl.96
7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.21 Kas.39
8 KARDES COCUKLARI STAR TV 17.09.2019 DIZILER Şub.95 Ağu.74
9 THOR (Y.S) KANAL D 17.09.2019 FILMLER Şub.59 Tem.37
10 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.24 Tem.22
11 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 17.09.2019 DIZILER 02.Şub 06.Ara
12 KIMSE BILMEZ (OZET) ATV 17.09.2019 DIZILER Oca.96 Haz.13
13 ATV GUN ORTASI ATV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.86 18.68
14 KUZEY YILDIZI (TKR) SHOW TV 17.09.2019 DIZILER Oca.76 May.93
15 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 17.09.2019 DIZILER Oca.75 Eki.99
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.63 Haz.91
17 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Haz 26.13
18 HAVA DURUMU KANAL D 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.59 May.49
19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.56 Haz.74
20 SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ TV8 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.51 10.Tem
21 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.48 Eyl.79
22 YEMIN KANAL 7 17.09.2019 DIZILER Oca.43 04.Şub
23 ATV ANA HABER ATV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.42 May.94
24 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 17.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.18 Eki.39
25 STAR ANA HABER STAR TV 17.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.18 Nis.82

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