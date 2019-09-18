17 Eylül Reyting sonuçları açıklandı.Salı günü dizileri arasında yer Kimse Bilmez ve Kardeş Çocukları'nın reyting sonuçları merak ediliyor. Yazımızda dünkü reyting sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlara göre, Kimse Bilmez RTG 4.91 ve Share 14.43 ile ikinci oldu. Peki, diğer dizilerin reyting sonuçları bilgisi nasıl? İşte 17 Eylül Kimse Bilmez, Kardeş Çocukları dizilerinin reyting sonuçları...
17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.68
|21.58
|2
|KIMSE BILMEZ
|ATV
|17.09.2019
|DIZILER
|Nis.91
|14.43
|3
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.41
|13.97
|4
|HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S)
|SHOW TV
|17.09.2019
|FILMLER
|Nis.34
|Ara.13
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|17.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|04.Mar
|31.Oca
|6
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.54
|Eki.38
|7
|KIMSE BILMEZ (OZET)
|ATV
|17.09.2019
|DIZILER
|Mar.37
|Eyl.97
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.88
|10.Eyl
|9
|YEMIN
|KANAL 7
|17.09.2019
|DIZILER
|Şub.86
|08.Oca
|10
|YAPARSIN ASKIM OZET
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.81
|Ağu.48
|11
|ESRA EROL'DA
|ATV
|17.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Şub.77
|15.93
|12
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|17.09.2019
|DIZILER
|Şub.75
|08.Ağu
|13
|THOR (Y.S)
|KANAL D
|17.09.2019
|FILMLER
|Şub.69
|Tem.43
|14
|MASTERCHEF TURKIYE OZET
|TV8
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.66
|Ağu.64
|15
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.59
|Eyl.97
|16
|KUZEY YILDIZI (TKR)
|SHOW TV
|17.09.2019
|DIZILER
|02.Oca
|07.Kas
|17
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Tem
|Kas.97
|18
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|17.09.2019
|DIZILER
|02.Şub
|May.85
|19
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Oca
|Haz.35
|20
|TATLI BELA (TKR)
|KANAL 7
|17.09.2019
|DIZILER
|Oca.89
|May.22
|21
|HAVA DURUMU
|ATV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.82
|May.81
|22
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.81
|14.77
|23
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.79
|Haz.95
|24
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|17.09.2019
|DIZILER
|Oca.77
|Kas.47
|25
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.62
|6
17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.27
|30.45
|2
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|May.89
|19.May
|3
|HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S)
|SHOW TV
|17.09.2019
|FILMLER
|Nis.24
|Ara.31
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|17.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.67
|31.75
|5
|KIMSE BILMEZ
|ATV
|17.09.2019
|DIZILER
|Mar.51
|10.Nis
|6
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.37
|Eyl.96
|7
|MASTERCHEF TURKIYE OZET
|TV8
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.21
|Kas.39
|8
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|17.09.2019
|DIZILER
|Şub.95
|Ağu.74
|9
|THOR (Y.S)
|KANAL D
|17.09.2019
|FILMLER
|Şub.59
|Tem.37
|10
|YAPARSIN ASKIM OZET
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.24
|Tem.22
|11
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|17.09.2019
|DIZILER
|02.Şub
|06.Ara
|12
|KIMSE BILMEZ (OZET)
|ATV
|17.09.2019
|DIZILER
|Oca.96
|Haz.13
|13
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.86
|18.68
|14
|KUZEY YILDIZI (TKR)
|SHOW TV
|17.09.2019
|DIZILER
|Oca.76
|May.93
|15
|ASK-I MEMNU (TKR)
|KANAL D
|17.09.2019
|DIZILER
|Oca.75
|Eki.99
|16
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.63
|Haz.91
|17
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.Haz
|26.13
|18
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.59
|May.49
|19
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.56
|Haz.74
|20
|SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ
|TV8
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.51
|10.Tem
|21
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.48
|Eyl.79
|22
|YEMIN
|KANAL 7
|17.09.2019
|DIZILER
|Oca.43
|04.Şub
|23
|ATV ANA HABER
|ATV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.42
|May.94
|24
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET
|FOX
|17.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.18
|Eki.39
|25
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|17.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.18
|Nis.82
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.