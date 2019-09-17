Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin resmi sosyal medya hesabından 5. sezon paylaşımı yapıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yeni sezon çekimleri başlanan dizinin fragmanının kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda baberimizin içeriğinde yer alacak.