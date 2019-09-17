ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez'in geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Özellikle Ali ve Sevda arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyordu. Dizinin yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 14. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?