Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yılmaz, Züleyha'nın kendisine yazdığı mektubu öğreniyor. Olayların bu noktaya gelmesine neden olan kişinin Hünkar olduğunu düşünen Yılmaz, Çukurova'yı yerinden oynatacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümde yaşanacaklar...
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm: Sen bizim kaderimizle oynadın bedelini ödeyeceksin Hünkar Hanım!
Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümde her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonra Çukurova'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümde yaşanacaklar!
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