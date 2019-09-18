Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yılmaz, Züleyha'nın kendisine yazdığı mektubu öğreniyor. Olayların bu noktaya gelmesine neden olan kişinin Hünkar olduğunu düşünen Yılmaz, Çukurova'yı yerinden oynatacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümde yaşanacaklar...