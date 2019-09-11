Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayında! Sevda kararını açıklıyor 11.09.2019 00:30

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez'de ortalık iyice karışmaya başladı. Pilot vurulması şok etkisi yaratırken Ali ve Sevda'nın tuzaklarla boğuşması izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün hemen ardından Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KİMSE BİLMEZ SON BÖLMÜDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder.

UYGAR, KÖKSAL'IN PEŞİNDE

İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi?

ALİ KARDEŞİNİ BULABİLECEK Mİ?

Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi?

MERT'TEN PİLOT'A TUZAK

Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?