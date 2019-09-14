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Kimse Bilmez 14. bölüm 2. fragmanı yayında! Ali, Sevda'nın düğününü basıyor

14.09.2019 00:24

Salı akşamlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Özellikle Ali ve Sevda arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak konusuydu. Son bölümün ardından merakla beklenen Kimse Bilmez 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.


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