Kimse Bilmez 14. bölüm 2. fragmanı yayında! Ali, Sevda'nın düğününü basıyor

Salı akşamlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Özellikle Ali ve Sevda arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak konusuydu. Son bölümün ardından merakla beklenen Kimse Bilmez 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Kimse Bilmez 14. bölüm 2. fragmanı yayında! Ali, Sevda'nın düğününü basıyor14.09.2019 00:24
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