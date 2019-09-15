Pazar akşamları saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır dizisinin yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Yusuf, Ada'ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapıyor. Peki, Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yusuf'un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir.