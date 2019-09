13 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Cuma günü dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar ile Her Yerde Sen dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyordu. Yazımızda dünkü reyting sonuçları bilgisine ulaşabilirsiniz. Sonuçlara göre, Total'de Arka Sokaklar AB'de kategorisine ise Her Yerde Sen dizisi birinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 13 Eylül Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sonuçları listesi...

13 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE 1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 13.09.2019 DIZILER Haz.45 18.Ağu 2 HER YERDE SEN FOX 13.09.2019 DIZILER May.84 17.Nis 3 FOX ANA HABER FOX 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI May.13 19.88 4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 13.09.2019 DIZILER Nis.27 13 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 13.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.98 28.81 6 HER YERDE SEN (OZET) FOX 13.09.2019 DIZILER Mar.93 Kas.59 7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 13.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Eyl Ağu.37 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.83 Kas.14 9 ESRA EROL'DA ATV 13.09.2019 GERCEK YASAMLAR Şub.51 13.88 10 YEMIN KANAL 7 13.09.2019 DIZILER Şub.43 Haz.91 11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 13.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.38 13.19 12 ATV ANA HABER ATV 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.33 9 13 ATLA GEL SABAN (T.S) STAR TV 13.09.2019 FILMLER Şub.26 Haz.56 14 MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) FOX 13.09.2019 DIZILER Şub.24 16.Haz 15 GORUMCE (T.S) TV8 13.09.2019 FILMLER Şub.21 Haz.38 16 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 13.09.2019 DIZILER Şub.13 Haz.21 17 HAVA DURUMU ATV 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Mar Haz.74 18 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Eyl Tem.53 19 COCUK (TKR) STAR TV 13.09.2019 DIZILER Oca.86 May.87 20 ROGUE ONE BIR STAR WARS HIKAYESI (Y.S) ATV 13.09.2019 FILMLER Oca.84 May.25 21 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.81 13.44 22 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 13.09.2019 DIZILER Oca.81 Eki.91 23 ATV GUN ORTASI ATV 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.67 13.19 24 HABER ONU SHOW TV 13.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.53 Tem.35 25 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) ATV 13.09.2019 FILMLER Oca.51 06.Mar

13 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)