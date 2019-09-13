Bu akşam 522. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'da heyecan doruktaydı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Mesut'un yoğun bakıma alınması herkesi tedirgin etti. Şimdi izleyiciler merakla Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut'un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut'ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.