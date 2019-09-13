TRT 1 ekranlarında cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisi 4. sezonunda yepyeni karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda diziye yeni isimlerin dahil olduğu görülüyor. Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi 20 Eylül Cuma olarak açıklandı. Dizinin yeni sezon fragmanında yeni karakterler olduğu görülüyor.

İşte yeni sezon fragmanı...