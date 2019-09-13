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  • 13.09.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 20:25

Diriliş'ten 'e bomba transfer! 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı!

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker ve Gürkan Uygun'un yer aldığı, Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İzleyiciler yeni sezon öncesi merakla Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosuna katıldı. İzleyicilerin merakla beklediği Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul'dan Payitaht Abdülhamid'e yeni transfer!

TRT 1 ekranlarında cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisi 4. sezonunda yepyeni karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda diziye yeni isimlerin dahil olduğu görülüyor. Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi 20 Eylül Cuma olarak açıklandı. Dizinin yeni sezon fragmanında yeni karakterler olduğu görülüyor.

İşte yeni sezon fragmanı...

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