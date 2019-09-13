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  • 13.09.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 19:14

fırtına gibi geri dönüyor! 2. sezon ne zaman başlayacak? Azat ve Miran'ın kavgası çok şaşırtacak

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan, başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yeni sezon için geri sayım başlamışken izleyiciler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni sezon fragmanında Azat ve Miran'ın kavgası ortalığın iyice karışmasına neden olacak. İşte yeni sezona dair detaylar...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı her bölüm çok konuşulan Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 12'inci bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak konusu. Yeni yayınlanan fragmanda Miran ve Azat'ın kavgası ortalığın karışmasına neden oluyor. Peki, Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair ilişkin bilgiler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül'de başlayacak. 2. sezonuyla çok konuşulacak dizinin 13. bölüm fragmanı kısa sürede dikkat çekti.

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