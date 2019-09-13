Yayınlandığı her bölüm çok konuşulan Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 12'inci bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak konusu. Yeni yayınlanan fragmanda Miran ve Azat'ın kavgası ortalığın karışmasına neden oluyor. Peki, Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair ilişkin bilgiler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül'de başlayacak. 2. sezonuyla çok konuşulacak dizinin 13. bölüm fragmanı kısa sürede dikkat çekti.