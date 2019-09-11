ATV CANLI YAYIN

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevdiği program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz kaybolma hikayesi! 30 Temmuz'da adliye çıkışı ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'a ne oldu? Ömer Doğan ile 5 yıl önce öldürülen iki yeğeni arasında bir bağlantı var mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Eylül Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!