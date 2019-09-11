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  • 11.09.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 10:25

canlı yayınında esrarengiz olay! Ömer Doğan'a ne oldu? 11 Eylül Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında 5 yıl önce 2 yeğeninin kaybolduğu ve daha sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolan Ömer Doğan'ın başına gelenler araştırılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevdiği program 'te birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 30 Temmuz'da adliye çıkışı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'ın ailesi, şüphelerin odağındaki Hakan Doğan hakkında neler söyleyecek? Hepsi ve daha fazlası 11 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevdiği program ile Tatlı Sert'te esrarengiz kaybolma hikayesi! 30 Temmuz'da adliye çıkışı ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'a ne oldu? Ömer Doğan ile 5 yıl önce öldürülen iki yeğeni arasında bir bağlantı var mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Eylül Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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