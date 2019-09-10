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  • 11.09.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 01:28

Kuzgun'dan dikkat çeken sözler! ne zaman başlayacak? 2. sezon oyuncuları...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Şimdi izleyiciler heyecanla ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? İşte diziye dair merak edilenler...

Kuzgun 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kuzgun dizisi ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken yapımlardan birisi olmuştu. Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde dizinin izleyicileri Kuzgun'un yeni sezon tarihini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Kuzgun yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu oldu. İşte yeni sezonla ilgili detaylar...

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayıncı kuruluşu Star TV, Kuzgun'un 2. sezon tarihini 18 Eylül Çarşamba olarak açıkladı.

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