Kuzgun dizisi ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken yapımlardan birisi olmuştu. Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde dizinin izleyicileri Kuzgun'un yeni sezon tarihini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Kuzgun yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu oldu. İşte yeni sezonla ilgili detaylar...

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayıncı kuruluşu Star TV, Kuzgun'un 2. sezon tarihini 18 Eylül Çarşamba olarak açıkladı.