Kimse Bilmez Atv ekranlarında yine zirvenin sahibi oldu. Salı akşamlarının tek sahibi Kimse Bilmez 13. bölümde Pilot'un Duygu'nun kollarında vurulduğu anlar geceye damga vurdu. Pilot'un ölüp ölmeyeceğini merak eden izleyici, Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanını büyük bir heyecanla takip etti.
KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! - TIKLA
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