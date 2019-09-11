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  • 11.09.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 11:55

yine zirvenin sahibi! Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben seni sevmekle hata ettim!

Atv'nin Salı akşamlarının reytingleri altüst eden dizisi 13. bölümü ile yine zirveye yerleşti. Pilot vurulması şok etkisi yaratırken Ali ve Sevda'nın tuzaklarla boğuşması izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün hemen ardından Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kimse Bilmez son bölümde yaşananlar ve 14. yeni bölüm fragmanı...

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