Kimse Bilmez 13. bölüm kesintisiz izle! Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle 11.09.2019 00:13

Yaz sezonuna damgasını vuran Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle çok konuşulacak. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kimse Bilmez 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusuydu. Kimse Bilmez 13. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder.

UYGAR, KÖKSAL'IN PEŞİNDE

İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi?

ALİ KARDEŞİNİ BULABİLECEK Mİ?

Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi?

MERT'TEN PİLOT'A TUZAK

Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?