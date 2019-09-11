Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin sezon finalinde Yamaç ile İdris'i karşı karşıya getiren Yücel'in hain planı işliyor. Yamaç İdris'i vuruyor. Yeni seozn fragmanında İdris'in öldüğü gösteriliyor. Zor zapt edilen Cumali'nin "İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?" sözleri herkesi derinden etkiledi. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur 3. yeni sezon fragmanı...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yayınlanan yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu. Buna göre, Çukur 3. sezon 1. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.