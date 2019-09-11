Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.09.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 14:07

3. sezon 1. bölüm fragmanı: İdris'in ölümü ortalığı karıştıracak! başlıyor?

yeni sezonuyla bomba gibi geliyor. İdris'in ölümüyle herkesin yıkıldığı Çukur'da heyecan dorukta olacak. Show TV'de ekranlara gelen dizinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda neler olacağı merakla bekleniyor. Peki, ? İşte Çukur 3. yeni sezon fragmanı...

İdris'in ölümü ortalığı karıştıracak!

Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin sezon finalinde Yamaç ile İdris'i karşı karşıya getiren Yücel'in hain planı işliyor. Yamaç İdris'i vuruyor. Yeni seozn fragmanında İdris'in öldüğü gösteriliyor. Zor zapt edilen Cumali'nin "İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?" sözleri herkesi derinden etkiledi. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur 3. yeni sezon fragmanı...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yayınlanan yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu. Buna göre, Çukur 3. sezon 1. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı: İdris'in ölümü ortalığı karıştıracak! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri