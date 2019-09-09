Yaz ayının bitmesiyle beraber dizilerin yayın tarihleri oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon bazı diziler final yaparken bazı dizilerde sezon finali yaptı. Özellikle Diriliş Osman Çukur, Hercai, EDHO, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin başlama tarihleri oldukça merak ediliyordu. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? Dizilerin hepsinin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak.