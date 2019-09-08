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  • 08.09.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 20:49

Bomba gelişme: efsanesi geri dönüyor! Yeni bölümleriyle o platformda yayınlanacak

Televizyon ekranlarının efsane dizisi hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. Yayınlandığı dönemde reyting listelerinde zirveyi bırakmayan Kurtlar Vadisi'nin, olarak 'ten yayınlanacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi Kurtlar Vadisi izleyicileri dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Ortaya atılan iddialara göre Kurtlar Vadisi Kaos hakkında detaylar belli olmaya başladı.

Kurtlar Vadisi efsanesi geri dönüyor!

Bir süredir yeni yapımlar arayışına giren Netflix'in perşembe günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin yapımcı şirketi Pana Film ile anlaştığı konuşuluyor. Netflix'in kitlesini daha da genişletmek için Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerini yayınlanacağı iddia ediliyor.

"KAOS" OLARAK GERİ DÖNECEK

Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak 2020'de izleyici karşısına çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor.

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