Bir süredir yeni yapımlar arayışına giren Netflix'in perşembe günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin yapımcı şirketi Pana Film ile anlaştığı konuşuluyor. Netflix'in kitlesini daha da genişletmek için Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerini yayınlanacağı iddia ediliyor.

"KAOS" OLARAK GERİ DÖNECEK

Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak 2020'de izleyici karşısına çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor.