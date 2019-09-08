TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz yıllarda izleyicileri ekran başına kilitleyen Seksenler dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcı ve senarist Birol Güven yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımında "Yakında TRT1'de!" ifadelerine yer verildi.
Tanıtımı izlemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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