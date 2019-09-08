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  • 08.09.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 19:55

efsane kadrosuyla dönüyor! ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı!

Bir dönem efsane dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte Seksenler dizisine dair merak edilenler...

Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz yıllarda izleyicileri ekran başına kilitleyen Seksenler dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcı ve senarist Birol Güven yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımında "Yakında TRT1'de!" ifadelerine yer verildi.

Tanıtımı izlemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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