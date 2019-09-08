



Dizi tutkunlarına müjde! Geçtiğimiz sezon milyonları atv ekranına kilitleyen diziler 'Hercai' ile 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezondaki yayın tarihleri belli oldu. Her Perşembe aynı saatte yayınlanan rakiplerini sollayan ve çekimleri Adana'da gerçekleşen 'Bir Zamanlar Çukurova', 19 Eylül Perşembe günü maceraya kaldığı yerden devam edecek.

Başrollerini Ebru Şahin'le Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi 'Hercai' de 20 Eylül Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Geçen yıl her bölümüyle zirveye demir atarak fenomen olan dizinin ikinci sezonunda da başarısını katlayacağı kesin...





İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalını anlatan Hercai'de 'Miran yaptığı hataları telafi edebildi mi, Reyyan ona ikinci şans verecek mi?' soruları yeni sezonda yanıt bulacak.

Her iki dizinin de yayın tarihi açıklanınca hayranları büyük sevince boğuldu. 'Hercai' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' fanları, sosyal medyada "Heyecan başlıyor" yorumu yaptı.