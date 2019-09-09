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  • 09.09.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 12:30

3. sezon fragmanı: İdris ölüyor, Yamaç deliriyor! Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

'un 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Show TV'de izleyici karşısına çıkan Çukur'un sezon finalinde Yücel'in hain planı sonrası Yamaç ile İdris karşı karşıya kalmıştı. Yeni sezon fragmanında, İdris'in öldüğü görülüyor. Çukur'un heyecanla beklenen yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, k? İşte ...

Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. sezon için geri sayım başladı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizide kimin öleceği merak ediliyordu. Yayınlanan fragman ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Fragmanda, Yamaç'ın İdris'i vurduğu ve İdris'in öldüğü gösteriliyor. Yamaç'ın ise delirdiği anlar ekranlara yansıtıldı. Yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur 3. sezon fragmanı...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Çukur 3. sezonuyla 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

İşte Çukur 3. sezon fragmanı:

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