Çukur 3. sezon için geri sayım başladı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizide kimin öleceği merak ediliyordu. Yayınlanan fragman ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Fragmanda, Yamaç'ın İdris'i vurduğu ve İdris'in öldüğü gösteriliyor. Yamaç'ın ise delirdiği anlar ekranlara yansıtıldı. Yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur 3. sezon fragmanı...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Çukur 3. sezonuyla 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

İşte Çukur 3. sezon fragmanı: