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  • 17.09.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 09:09

Dizilerin başlangıç günleri! Hangi dizi yeni sezona ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Yaz ayının bitmesiyle beraber dizilerin yayın tarihleri oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon bazı diziler final yaparken bazı dizilerde sezon finali yaptı. Özellikle Diriliş Osman Çukur, , EDHO, dizilerinin başlama tarihleri oldukça merak ediliyordu. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, , Bir Zamanlar Çukurova tarihi belli oldu mu? Dizilerin hepsinin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak.

2019’da diziler ne zaman başlayacak? İşte o tarihler

2019'da sezon finali yapan Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yapmıştı. ATV'nin reyting rekortmeni dizileri 'Hercai' ile 'Bir Zamanlar Çukurova' için geri sayım başladı. Merakla beklenen Hercai 20 Eylül Cuma, Bir Zamanlar Çukurova da 19 Eylül Perşembe günü yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak. Her iki dizinin de yayın tarihi açıklanınca hayranları büyük sevince boğuldu. 'Hercai' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' fanları, sosyal medyada "Heyecan başlıyor" yorumu yaptı.

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