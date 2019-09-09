2019'da sezon finali yapan Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yapmıştı. ATV'nin reyting rekortmeni dizileri 'Hercai' ile 'Bir Zamanlar Çukurova' için geri sayım başladı. Merakla beklenen Hercai 20 Eylül Cuma, Bir Zamanlar Çukurova da 19 Eylül Perşembe günü yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak. Her iki dizinin de yayın tarihi açıklanınca hayranları büyük sevince boğuldu. 'Hercai' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' fanları, sosyal medyada "Heyecan başlıyor" yorumu yaptı.