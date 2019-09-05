Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 05.09.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 10:36

canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın kaybıyla ilgili şok eden detay! Yeğeniyle cinsel ilişkiye giren adam! 5 Eylül Müge Anlı izle

canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 45 gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş hakkında yeni iddialar ortaya çıkıyor. Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi Mehmet Bey, 5 Eylül'de akılalmaz iddialarına devam edecek! Hepsi ve daha fazlası için 5 Eylül yin!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhu kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'da 5 Eylül günü sevinç, hüzün, gözyaşı bir arada! Müge Anlı'da bugün yaşananları merak ediyorsanız, 5 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleyin!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın kaybıyla ilgili şok eden detay! Yeğeniyle cinsel ilişkiye giren adam! 5 Eylül Müge Anlı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri