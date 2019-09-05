ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhu kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'da 5 Eylül günü sevinç, hüzün, gözyaşı bir arada! Müge Anlı'da bugün yaşananları merak ediyorsanız, 5 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleyin!