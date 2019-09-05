Hercai ne zaman başlayacak? Atv'de yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayına girmemiz ile birlikte Hercai'nin hangi gün başlayacağı konusuna araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Hercai ne zaman başlayacak? 2. sezon ne zaman? İşte Hercai 13. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hercai 2. sezon fragmanı;

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.