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  • 04.09.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 23:54

13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem, Ayşe'den uzakdurmaya çalışıyor!

Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin son bölümü dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde ortalık iyice karıştı. Bölümde Kerem, Ayşe’ye olan duygularını dizginlemek için hiç beklenmedik birinden yardım alıyor. Son bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamlarının sevilerek takip edilen Afili Aşk dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Kerem ve Volkan seneler önce acil durumlarda dinlemek üzere hazırladıkları videoyu izlemeye karar veriyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem, Ayşe'ye olan duygularını dizginlemek için hiç beklenmedik birinden yardım alır: Üniversiteli genç Kerem'den.

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