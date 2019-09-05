Müge Anlı canlı yayında Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birlikteliğini itiraf etmişti! Fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı

"PARA KARŞILIĞINDA ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.