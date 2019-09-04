ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla ekranlara merhaba diyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tanıtımı dikkat çeken dizi yeni sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz 54. bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Tahir hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner.

TAHİR HESAP SORMAYA GİDİYOR

Tahir bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır.

GENCO YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKECEK

Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.