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  • 04.09.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 20:44

Hangi dizi yeni sezona ne zaman başlayacak? 2019'da açıklandı mı?

Hangi dizi yeni sezona ne zaman başlayacak? Milyonlarca izleyici Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu bulunuyor. Yeni sezona başlayacak diziler arasında Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova gibi diziler yer alıyor. Peki, Hangi dizi yeni sezona ne zaman başlayacak? 2019'da açıklandı mı? İşte detaylar...

Hangi dizi yeni sezona ne zaman başlayacak?

Televizyonları başında heyecanla dizileri takip eden izleyiciler, Eylül ayının başında olduğumuz şu günlerde dizilerin yeni sezon tarihi hakkında sorgulatmalar yapıyor. Dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında arama motorlarında araştırmalar başladı. Özellikle Diriliş Osman Çukur, Hercai, EDHO, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin başlama tarihleri oldukça merak ediliyor.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Dizilerin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonlarının eylül ayının ortalarında başlanması bekleniyor.

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