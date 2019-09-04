Televizyonları başında heyecanla dizileri takip eden izleyiciler, Eylül ayının başında olduğumuz şu günlerde dizilerin yeni sezon tarihi hakkında sorgulatmalar yapıyor. Dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında arama motorlarında araştırmalar başladı. Özellikle Diriliş Osman Çukur, Hercai, EDHO, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin başlama tarihleri oldukça merak ediliyor.
DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Dizilerin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonlarının eylül ayının ortalarında başlanması bekleniyor.
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