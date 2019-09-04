Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Sen Anlat Karadeniz bu akşam 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Diziye yeni sezonda 3 yeni isim daha katıldı. Bu isimlerden birisi de Reyhan Kıroğlu. İzleyiciler yeni sezonla birlikte Reyhan Kıroğlu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Reyhan Kıroğlu kaç yaşında, nereli? İşte dizinin yeni oyuncusunun hayatı...

REYHAN KIROĞLU KİMDİR?

Sinem Reyhan Kıroğlu, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı bir tiyatro oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirmen olarak da görev yapan Sinem Reyhan Kıroğlu, Iphigenia isimli tiyatro oyununda dış ses olarak yer almıştır.