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  • 04.09.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 19:35

Sen Anlat Karadeniz'de Ferhat'ı canlandıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Sen Anlat Karadeniz bu akşam 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Diziye yeni sezonda 3 yeni isim daha katıldı. Bu isimlerden birisi de . İzleyiciler yeni sezonla birlikte sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nereli? İşte hayatı...

Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlara merhaba diyor. Diziye yeni katılan isimler daha şimdiden çok konuşulmaya başladı. Diziye katılan isimlerden birisi de Ali Ersan Duru oldu. Dizinin izleyicileri arama motorlarında Ali Ersan Duru kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 4 abisi vardır. Babası Ankaralı, annesi Karadenizlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.

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