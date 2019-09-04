Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlara merhaba diyor. Diziye yeni katılan isimler daha şimdiden çok konuşulmaya başladı. Diziye katılan isimlerden birisi de Ali Ersan Duru oldu. Dizinin izleyicileri arama motorlarında Ali Ersan Duru kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ali Ersan Duru kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 4 abisi vardır. Babası Ankaralı, annesi Karadenizlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.