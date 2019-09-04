Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Sen Anlat Karadeniz bu akşam 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Diziye yeni sezonda 3 yeni isim daha katıldı. Bu isimlerden birisi de Beran Soysal. İzleyiciler yeni sezonla birlikte Beran Soysal kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Beran Soysal kaç yaşında, nereli? İşte dizinin yeni oyuncusunun hayatı...

BERAN SOYSAL KİMDİR?

Beran Soysal, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Beran Soysal; 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.