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  • 04.09.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 19:42

yeni oyuncusu kimdir? , nerelidir?

yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlara merhaba diyor. Diziye yeni katılan isimler daha şimdiden çok konuşulmaya başladı. Diziye katılan isimlerden birisi de oldu. Dizinin izleyicileri arama motorlarında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beran Soysal kimdir? , nereli? İşte hayatı...

Sen Anlat Karadeniz yeni oyuncusu Beran Soysal kimdir?

Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Sen Anlat Karadeniz bu akşam 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Diziye yeni sezonda 3 yeni isim daha katıldı. Bu isimlerden birisi de Beran Soysal. İzleyiciler yeni sezonla birlikte Beran Soysal kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Beran Soysal kaç yaşında, nereli? İşte dizinin yeni oyuncusunun hayatı...

BERAN SOYSAL KİMDİR?

Beran Soysal, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Beran Soysal; 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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