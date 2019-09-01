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  • 01.09.2019 18:03
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 18:03

'ın 14. sezonunda şok gelişme! Mesut komiser öldü mü? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman?

14. sezon tarihi belli oldu. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda şok gelişme yaşanıyor. Rıza Baba, Mesut komiserin resmini panodan kaldırıyor. Bu gelişme ile birlikte 'Mesut öldü mü' sorusu gündeme geldi. Peki, ? Arka Sokaklar Mesut öldü mü? İşte Arka Sokaklar 14. sezon fragmanı...

Mesut komiser öldü mü?

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu. 522'inci bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkacak Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde şok gelişme yaşanıyor. Yeni sezon fragmanında Mesut'un resmi panodan kaldırılıyor. Fragmanın yayınlanmasının ardından 'Mesut öldü mü' sorusu gündeme geldi. Peki, Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar Mesut öldü mü? İşte Arka Sokaklar 14. sezon fragmanı...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar 14. sezonuyla 13 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Mesut'a ne oldu? Resmi neden panodan kaldırıldı? Merak edilen sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı:

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