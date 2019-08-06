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  • 06.08.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 23:11

ne zaman başlayacak? Diriliş'e hangi oyuncular katıldı? Heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon formatıyla ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Milyonlarca izleyici Diriliş Osman hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Merakla araştırılan sorular arasında sorusu yer alıyor. Peki, Diriliş Osman hangi oyuncular katıldı? İşte diziye dair detaylar...

Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Yeni sezonda ATV ekranlarında Diriliş Osman dizisiyle haberler gelmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon Diriliş Osman formatıyla yoluna devam edecek. Fenomen dizinin izleyicileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yeni sezon öncesinde Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Diziyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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