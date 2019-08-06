Yeni sezonda ATV ekranlarında Diriliş Osman dizisiyle haberler gelmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon Diriliş Osman formatıyla yoluna devam edecek. Fenomen dizinin izleyicileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yeni sezon öncesinde Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Diziyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.