Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tarihi şimdilerde merakla sorgulatılıyor. Programı haftaiçi her gün ekranlardan takip eden izleyiciler yeni sezon tarihini araştırıyor. Gelinim Mutfakta'nın izleyicilerinin beklediği müjdeli haber verildi. İşte programı yeni sezon yayın tarihi...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.