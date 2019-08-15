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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:20

yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan bir süre önce sezon finali yapmıştı. Ağustos ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Bu nedenle programın izleyicileri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ...

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak?

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tarihi şimdilerde merakla sorgulatılıyor. Programı haftaiçi her gün ekranlardan takip eden izleyiciler yeni sezon tarihini araştırıyor. Gelinim Mutfakta'nın izleyicilerinin beklediği müjdeli haber verildi. İşte programı yeni sezon yayın tarihi...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

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