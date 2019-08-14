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  • 14.08.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 20:02

oyuncuları kimlerdir? ve konusu ne?

Türk sinemasının efsane ismi olan Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmi bu akşam tekrar izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler ise merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimlerdir? En Büyük Şaban filminin konusu ne? İşte filme dair detaylar...

En Büyük Şaban filmi kaç yılında çekildi?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın gülerek izlediğimiz bir filmi daha bu akşam televizyon ekranlarında olacak. En Büyük Şaban filmi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Filmi ekranlarda gören izleyiciler En Büyük Şaban filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, En Büyük Şaban oyuncuları kimlerdir? En Büyük Şaban filmi kaç yılında çekildi? En Büyük Şaban filminin konusu ne?

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

En Büyük Şaban filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi usta isimler yer alıyor.

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