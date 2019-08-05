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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:25

9. yeni bölüm 2. fragmanı: Ali beni seviyor! Kimse Bilmez 9. yeni bölümde neler olacak?

9. yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Salı akşamlarının tartışmasız birincisi Kimse Bilmez izleyicisi, yeni bölüm fragmanını izledikten sonra neler olacağını merak etmeye başladı! Kimse Bilmez 9. yeni bölümde hedefte Duygu Varken Ali mi vurulacak? Mutluluğa bir adım kala her şey altüst mü olacak? İşte Kimse Bilmez 9. yeni bölümden ipuçları...

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