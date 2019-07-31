Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 31.07.2019 00:25

Her salı ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutuyor. İzleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.

VEDAT ARAŞTIRMA YAPIYOR

Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir.

VEDAT ALİ'Yİ SORUMLU TUTUYOR

Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

SEVDA KAÇIRILIYOR

Vedat, Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?