Kimse Bilmez 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sevda vuruluyor mu? 03.08.2019 01:57

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Son bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.

VEDAT ARAŞTIRMA YAPIYOR

Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir.

VEDAT ALİ'Yİ SORUMLU TUTUYOR

Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

SEVDA KAÇIRILIYOR

Vedat, Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?