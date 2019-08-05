Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim'in 3'üncü sezonu için izleyiciler merak içinde. Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı ve Fusun Kostak gibi ünlü isimlerin paylaştığı Kalk Gidelim'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon fragmanı ile birlikte izleyicilerin meraklı bekleyişi daha da arttı. Peki, Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlıyor? Kalk Gidelim hangi gün başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KALK GİDELİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim'in yeni sezonu ile ilgili yayınlanan fragmanda yeni sezon sürprizi paylaşıldı. Dizinin Ağustos ayında başlayacağı duyurulurken hangi gün başlayacağı bildirilmedi. Kalk Gidelim'in yeni sezonu Ağustos ayı itibarıyla izleyicisini karşısına çıkacak.