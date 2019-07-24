Kimse Bilmez, 7.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,12 izlenme oranı ve %14,07 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Birincinin yine değişmediği Salı akşamı Kimse Bilmez 7. bölümde neler yaşandı?

KİMSE BİLMEZ 7. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA