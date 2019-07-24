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  • 24.07.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:11

8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: O mektubu sen aldın! Kimse Bilmez 7. son bölüm full tek parça izle

7. bölüm Salı akşamı Atv ekranlarında yine en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez 7. son bölümde Pilot, Kurtbey tarafından hapisten çıkarıldı ancak Ali’ye giderken mahallede kaçırıldı. Ali, kaçırılan kardeşinin cüzdanı bulup peşine düştü. Ancak kardeşini bulamadan, Kurtbey’in verdiği “kardeşin öldü” haberiyle sarsıldı. Pilot gerçekten öldü mü? İşte Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı...

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