Kimse Bilmez 7. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle 24.07.2019 00:17

Salı günlerinde ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölümde Sevda, babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye itiyor. Kimse Bilmez 7. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler.

SEVDA NE YAPACAK?

Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter.

KURTBEY'DEN YENİ PLAN

Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar.

ALİ KARDEŞİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?