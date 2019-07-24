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  • 24.07.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 19:56

başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ...

ATV ekranlarında yarışması ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Programı yakından takip eden izleyiciler nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, En Zayıf Halka nereden yapılır? İşte ...

En Zayıf Halka başvurusu nasıl yapılır?

En Zayıf Halka yarışması saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. En Zayıf Halka yarışmasından 80.000 TL ödül için toplamda 9 yarışmacı mücadele edecek. Programı izleyen izleyiciler En Zayıf Halka başvurusu nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte En Zayıf Halka başvuru formu...

EN ZAYIF HALKA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmacı olmak için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra başvuru formuna tıklayıp önünüze çıkan formu doldurmanız gerekmektedir.

EN ZAYIF HALKA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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