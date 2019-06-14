Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 14.06.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 15:35

'a bomba transfer! 'un devamı ? İşte oyuncuları

sonrasında onun devamı olan büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan ’in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin karşısında olacak. Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi ile birlikte imza atmış ve çoktan çalışmalara başlamıştır. dizisi için İstanbul-Anadolu yakası için çok geniş bir alana büyük bir plato inşa edildi. karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Diriliş Osman dizisinde yer almayacak. Peki Diriliş Ertuğrul'un devamı ? İşte oyuncuları

Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesi ile beraber yeni dönemde yayın hayatına başlayacak Diriliş Osman dizisi çok konuşulacağa benziyor. Mayıs ayında final yaparak izleyenlerine veda eden Diriliş Ertuğrul artık Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDiriliş Osman'a bomba transfer! Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman hangi tarihte yayında? İşte oyuncuları
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri