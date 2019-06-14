Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesi ile beraber yeni dönemde yayın hayatına başlayacak Diriliş Osman dizisi çok konuşulacağa benziyor. Mayıs ayında final yaparak izleyenlerine veda eden Diriliş Ertuğrul artık Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.