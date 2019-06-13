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Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunda Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan başrol oyuncusu Burak Özçivit son haliyle hayranlarını şaşırttı! Geçtiğimiz haftalarda sezon finaline giren Diriliş Ertuğrul dizisi, yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, değişimiyle sevenlerini bir hayli şaşırttı. İşte Burak Özçivit'in son hali...

13.06.2019 17:12 - Son Güncelleme: 13.06.2019 17:30
Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, hazırlıklara başladı. Burak Özçivit'in değişimini görenler şok oldu. İşte Burak Özçivit'in son hali ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Hülya Avşar

Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Aydan Burhan

Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Ömer Dönmez

Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Ergun Köknar

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