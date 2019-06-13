Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunda Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, hazırlıklara başladı. Burak Özçivit'in değişimini görenler şok oldu. İşte Burak Özçivit'in son hali ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...