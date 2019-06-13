Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunda Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'i görenler şok oldu!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Osman karakterine hayat verecek olan başrol oyuncusu Burak Özçivit son haliyle hayranlarını şaşırttı! Geçtiğimiz haftalarda sezon finaline giren Diriliş Ertuğrul dizisi, yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, değişimiyle sevenlerini bir hayli şaşırttı. İşte Burak Özçivit'in son hali...
13.06.2019 17:12
- Son Güncelleme: 13.06.2019 17:30
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