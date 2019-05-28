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  • 29.05.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:07

Söz 85. si final bölümü izle: Söz final bölümünde yürek yakan gelişme yaşandı

si final bölümü izle: Söz 85. Söz final bölümünde yürek yakan gelişme yaşandı Söz dizisi 85. final bölümü ile ekrana veda etti. Söz 85. son bölümde, Yavuz ve Tim'i bekleyen 2 zorlu görev peş peşe geliyor ve final bölümünün heyecan seviyesi artıyor. Terör unsurlarının karargahını yok eden ve şanlı Türk bayrağını diken Tim üyeleri Dost'u yok etmeden bu hainliğin bitmeyeceğini biliyor. Söz 84. bölümde bu hafta amaç bir dost kod adlı teröristi yok etmekti. Çolak karakterinin ölmediği ortaya çıktı. Çolak finalde Yavuz ve Tim'in karşısına çıktı. Çolak, Yavuz ve Tim'e kurşun yağdırdı. Bu sırada Derya ile Yavuz için mutlu son geliyor. Sonunda birbirlerine kavuşuyorlar. Dost'un peşine düşen TİM eski bir tanıdıkla yüzleşiyor.

Söz dizisi final bölümü Star TV izle: Söz dizisi dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Söz dizisi final bölümünde yürekleri yakan anlar yaşandı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 85. son bölümde; Terör mensuplarının karargahlarını, mühimmat depolarını ve en önemlisi de liderlerini yok etmeyi kafasına koyan Tim üyeleri sıcak çatışmaya giriyor. Dönmeye değil, ölmeye gittikleri bu yoldan zaferle çıkıyorlar. Ancak henüz zaferlerini kutlamıyorlar. Çünkü sırada Dost var. Dost'un peşine düşen Yavuz ve Tim, Çolak ile karşılaşmanın şokunu yaşıyorlar. Yavuz ve ekibi hem mühimmat depolarını vurmak hem de terör örgütü liderlerini yok etmek için sıcak temasa başlıyor. Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemini etmesi üzerine inşa edilmişti

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