Söz dizisi final bölümü Star TV izle: Söz dizisi dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Söz dizisi final bölümünde yürekleri yakan anlar yaşandı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 85. son bölümde; Terör mensuplarının karargahlarını, mühimmat depolarını ve en önemlisi de liderlerini yok etmeyi kafasına koyan Tim üyeleri sıcak çatışmaya giriyor. Dönmeye değil, ölmeye gittikleri bu yoldan zaferle çıkıyorlar. Ancak henüz zaferlerini kutlamıyorlar. Çünkü sırada Dost var. Dost'un peşine düşen Yavuz ve Tim, Çolak ile karşılaşmanın şokunu yaşıyorlar. Yavuz ve ekibi hem mühimmat depolarını vurmak hem de terör örgütü liderlerini yok etmek için sıcak temasa başlıyor. Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemini etmesi üzerine inşa edilmişti