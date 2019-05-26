Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Onu bir de böyle görün
Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Yakışıklı oyuncu sergilediği performans ile dikkat çekerken, Tolga Sarıtaş hayranları Söz dizisinin başrol oyuncusunun özel hayatını da mercek altına aldı. İnternette Söz'ün Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkında araştırma yapan hayranları gördükleri fotoğraflar karşısında şoke oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...
26.05.2019 19:09
- Son Güncelleme: 26.05.2019 19:15
Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Yakışıklı oyuncu sergilediği performans ile dikkat çekerken, Tolga Sarıtaş hayranları Söz dizisinin başrol oyuncusunun özel hayatını da mercek altına aldı. İnternette Söz'ün Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkında araştırma yapan hayranları gördükleri fotoğraflar karşısında şoke oldu.
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