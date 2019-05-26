Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Onu bir de böyle görün

Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Yakışıklı oyuncu sergilediği performans ile dikkat çekerken, Tolga Sarıtaş hayranları Söz dizisinin başrol oyuncusunun özel hayatını da mercek altına aldı. İnternette Söz'ün Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkında araştırma yapan hayranları gördükleri fotoğraflar karşısında şoke oldu.