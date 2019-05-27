Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...
Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemde adından sıkça söz ettiren ve final ile ekranlara veda edecek olan Tolga Sarıtaş izleyicilerinde yakın markajında. Yakışıklı oyuncu özellikle genç kızların sevgilisi haline geldi. Peki Tolga Sarıtaş'ın kendisine tıpa tıp benzeyen ve en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıştaş'ı görünce çok şaşıracaksınız.
27.05.2019 17:42
- Son Güncelleme: 27.05.2019 17:51
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