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Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...

Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemde adından sıkça söz ettiren ve final ile ekranlara veda edecek olan Tolga Sarıtaş izleyicilerinde yakın markajında. Yakışıklı oyuncu özellikle genç kızların sevgilisi haline geldi. Peki Tolga Sarıtaş'ın kendisine tıpa tıp benzeyen ve en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıştaş'ı görünce çok şaşıracaksınız.

27.05.2019 17:42 - Son Güncelleme: 27.05.2019 17:51
Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...

Söz dizisinin finali ile ekranlara veda edecek olan Tolga Sarıtaş'ın kendisinin aynısı olan bir kardeşi olduğunu ve onunda ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Bu benzerlik sizi çok şaşırtacak.

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...

İntizar - Yıldız Tilbe

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşi çok şaşırttı! Abisinin kopyası...

Savaş Başar - Kemal Başar

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