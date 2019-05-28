Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den bir dizi daha geliyor: "Kimse Bilmez"Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kimse Bilmez çok yakında başlıyor. Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizide dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak.