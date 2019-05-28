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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:23

'den yeni bir dizi daha: ! kimler?

'nin yeni dizisi , izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Dizi Atv'de izlenir' sloganıyla birbirinden başarılı dizilere imza atan Atv, yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali’nin sıra dışı bir aşk hikayesine ev sahipliği yapacak. Yeni dizi Kimse Bilmez'in oyuncuları kimler?

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den bir dizi daha geliyor: "Kimse Bilmez"Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kimse Bilmez çok yakında başlıyor. Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizide dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak.

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